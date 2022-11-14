Екатеринбург встал в 9-балльные пробки после снегопада

Екатеринбург засыпало снегом – уборочная техника не успевает справиться с осадками. Из-за этого на дорогах наблюдается транспортный коллапс. Пешеходы сообщают, что передвигаться невозможно, очень скользко. Выпавшие накануне снег с дождём за ночь превратились в лужи, которые запорошило снегом – ходить по тротуарам опасно.

На дорогах ситуация тоже затруднительная. Пробки – 9 баллов. Стоит фактически весь город: выезд с ЖБИ, Академического, Космонавтов, Шефская, Щербакова, Бебеля, все центральные улицы. «Еду в автобусе из Академического, полчаса стояли в пробке на выезд из района, на выделенке! Еду уже 50 минут, до ВИЗа так и не доехали. Людям в автобусе плохо от духоты. На остановках очереди огромные», – поделилась жительница Академического.

Передвигаться на такси сегодня очень дорого. Из Академического в центр на тарифе эконом – 633 рубля, с ЖБИ – 501 рубль, доехать от железнодорожного вокзала – 402 рубля, трёхкилометровая поездка по центру – более 200 рублей. При этом приходится долго ожидать подачу машины.

Синоптики обещают, что снегопад продолжится сегодня и завтра, а в ночь на среду похолодает до -21 градуса.

Екатеринбург, Марина Иванова

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