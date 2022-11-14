С города Михайловска взыщут 11 млн рублей по долгам Водоканала

Арбитражный суд Свердловской области вынес определение о привлечении администрации города Михайловска Нижнесергинского района к субсидиарной ответственности по обязательствам местного МУП «Водоканал».

Исполнительный лист на взыскание 11 млн рублей выдан АО «ЭнергосбыТ Плюс». Как сообщили в пресс-службе энергокомпании, с конца августа 2017 года предприятие задолжало за электроэнергию Свердловскому филиалу «ЭнергосбыТ Плюс» более 18,7 млн рублей. В декабре 2019 года МУП был признан банкротом.

По мнению арбитражного суда, администрация города (учредитель Водоканала) знала о многолетней неплатежеспособности МУПа, но ничего не предпринимала. Водоканал на протяжении десяти лет наращивал задолженность вплоть до возбуждения дела о банкротстве.

МУП «Водоканал г. Михайловск» является единственной на территории Михайловского муниципального образования организацией, оказывающей услуги по холодному водоснабжению с использованием централизованных систем.

Михайловск, Елена Владимирова

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