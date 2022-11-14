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Понедельник, 14 ноября 2022, 10:14 мск

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Шойгу подписал приказ о назначении нового свердловского военкома

В Свердловской области официально утверждена кандидатура нового военного комиссара, соответствующий приказ подписал министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает ТАСС. Новым военкомом стал Юрий Аксенов, до того занимавший аналогичную должность в Марий Эл.

Врио военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков остался работать в регионе, но на позиции замглавы учреждения.

Екатеринбург, Елена Сычева

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