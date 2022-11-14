Треть сотрудников на удаленке признались в наличии подработок

Треть сотрудников, работающих на удаленке, имеет подработку. Таковы итоги опроса портала Superjob. Этот показатель выше, чем у тех, кто работает очно – 33% против 21%.

Еще один интересный итог опроса – чем выше доходы человека, тем с большей вероятностью он возьмет еще и подработку. «Если среди опрошенных с зарплатой менее 30 тысяч рублей подрабатывают 15%, то среди россиян, зарабатывающих свыше 80 тысяч, – 27%», – отметили авторы исследования.

При этом чаще всего подработка приносит от 10 до 30% от основного дохода.

Екатеринбург, Елена Сычева

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