Пожарный с Урала сделал необычное предложение руки и сердца (ВИДЕО)

Пожарный из Кушвы Валерий Елмашев сделал предложение руки и сердца своей девушке, которая тоже работает в МЧС России. Наталья Сапронова – дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы.

Необычное предложение руки и сердца

«Начальник караула позвал Наталью на общее фотографирование у пожарной машины, где под звуки сирены и аплодисменты сослуживцев Валерий, неожиданно выпрыгнувший из автомобиля, встал на колено и сделал предложение Наталье», – рассказали в пресс-службе МЧС России по Свердловской области.

Девушка ответила согласием.

Екатеринбург, Елена Сычева

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