Дебоширы, по вине которых рейс Хургада – Екатеринбург задержали на два часа, выплатят 150 тысяч рублей

Двое уральских туристов, по вине которых рейс из Египта в Екатеринбург задержали на два часа, заплатят авиакомпании более 150 тысяч рублей. Пьяные уральцы хулиганили и матерились.

Судебный процесс в отношении туристов выиграла авиакомпания «Россия». 7 марта 2022 года перевозчик совершал рейс из Хургады в Екатеринбург. Согласно рапорту экипажа, во время подготовки к вылету двое пьяных пассажиров начали вести себя деструктивно: нарушали общественный порядок, матерились, провоцировали конфликты. Бортпроводники сделали несколько устных замечаний, но дебоширы не утихомирились. В итоге командир экипажа принял решение отстранить пассажиров от полета и вызвать полицию. Самолет в результате скандала вылетел с задержкой на 2 часа 17 минут.

«Авиакомпания «Россия» выиграла судебный процесс в отношении двух деструктивных пассажиров рейса FV 5574 Хургада – Екатеринбург от 7 марта 2022 года. Требования по взысканию перевозчиком убытков, понесенных в связи с вынужденной задержкой рейса на 2 ч. 17 мин., были удовлетворены в полном объеме и составили 154 471,71 руб.», – сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Всего с начала 2022 года было удовлетворено семь исков «России» к «деструктивным» пассажирам. Сумма взысканий составила 600 тысяч рублей. На рассмотрении находится еще 14 исков на сумму свыше миллиона рублей.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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