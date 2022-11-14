Бизнесвумен пыталась провезти через таможню 123 килограмма подделок под брендами Louis Vuitton, Dior и Gucci (ФОТО)

В Кольцово таможенники задержали коммерсантку, которая привезла из Стамбула шесть чемоданов якобы брендовой одежды. Женщина заявила, что все эти 300 костюмов и футболок от Louis Vuitton, Dior, Givenchy и Gucci нужны ей для личных нужд. Но после проверки в отношении нее возбудили дело об административном правонарушении.

Как рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления, подозрительная пассажирка прилетела в Екатеринбург из Стамбула. Из самолета она пошла по «зеленому» коридору, заявив, что у нее нет товара, подлежащего письменному декларированию. Но после досмотра шести чемоданов инспекторы нашли без малого 300 костюмов, футболок и брюк с ярлыками.

«В итоге оказалось, что женщина привезла 123 кг одежды известных брендов: Louis Vuitton, Karl Lagerfeld, Dior, Givenchy, Burberry, Gucci, Balenciaga, Lacoste, Ferrari и BMW, – сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления. – Впоследствии экспертиза показала, что все эти вещи – подделка». Ущерб правообладателям составил 2,85 миллиона рублей. Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ. Товар изъят и ждет решения суда. Коммерсанту грозит не только конфискация товара, нарушителю придется заплатить штраф в крупном размере.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»