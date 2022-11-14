Прививать от коронавируса «через нос» будут в торговых центрах Екатеринбурга

Насадки для интерназальной вакцины от коронавируса поступили в торговые центры Екатеринбурга. Человек сам сможет выбрать, каким способом ему прививаться.

Насадки для интраназальной вакцинации имеются в наличии во всех пунктах, работающих в торговых центрах Екатеринбурга, – сообщили в пресс-службе мэрии города. Скорее всего на этой неделе пункты в «Гринвиче», «Меге», «Дирижабле» и «Кировском» будут работать в пятницу и субботу.

Главный внештатный специалист минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов заявил, что при желании можно совместить прививки против гриппа и новой коронавирусной инфекции. К слову, использование в этом случае интраназальной вакцины защитит дыхательные пути и организм в целом сразу от двух инфекций. Вакцинация против Covid-19 проводится также в 24 медицинских учреждениях Екатеринбурга. При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

Как ранее писал «Новый День», в Свердловской области закуплено 300 тысяч специальных насадок, с помощью которых вводится привычный «Спутник V». Перед введением препарата стоит высморкаться, далее процедура выглядит так: врач набирает в шприц содержимое флакона, снимает иглу, надевает вместо нее дозирующее устройство и резким нажатием на поршень вводит на вдохе препарат пациенту в один носовой ход, закрывая пальцем другой носовой ход. Затем 30 минут человек остается под наблюдением врачей, в течение двух часов нельзя сморкаться, есть, пить и курить.

Вакцина состоит из двух компонентов и вводится с интервалом в 21 день. Использовать ее можно как для первичной вакцинации, так и для повторной. Но такой метод иммунизации специалисты рекомендуют для тех, кто уже делал прививку против Covid-19 не менее шести месяцев назад или переболел коронавирусом. Для жителей старше 60 лет и имеющих хронические заболевания более надежным будет традиционный метод вакцинации.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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