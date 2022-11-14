В ГИБДД рассказали, сколько пьяных и бесправных за рулем поймали в выходные

В Екатеринбурге подвели итоги очередного рейда выходного дня, в ходе которого сотрудники городской Госавтоинспекции ловили тех, кому за руль нельзя – пьяных, лишенных прав или тех, кто никогда их не получал. Гаишники поймали восьмерых водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, при этом двое из них были без прав, а четверо попали повторно, за это предусмотрена уголовная ответственность. Еще 11 человек отказались проходить медосвидетельствование.

Также были выявлены четверо «лишенцев» – у кого ранее за нарушения отобрали права; и еще 12 человек, которые никогда не получали водительского удостоверения.

Екатеринбург, Елена Сычева

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