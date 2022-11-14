С самозанятых собрали почти миллиард налогов

Только в Свердловской области самозанятые за 10 месяцев этого года заплатили 800 млн рублей в бюджет в качестве налога на профессиональный доход. Это на 300 млн больше, чем за весь 2021-й, рассказала замначальника областного налогового управления Лидия Исаева.

«Очень активно граждане регистрируются, на территории Свердловской области их уже порядка 170 тысяч. И сумма поступлений от этого налога постоянно растет», – отметила она.

По данным налоговиков, Свердловская область находится на седьмом месте в стране по темпам роста численности самозанятых.

Екатеринбург, Елена Сычева

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