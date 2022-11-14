Почти пятая часть курицы в магазинах заражена опасными микроорганизмами

Испытательная лаборатория Свердловского референтного центра Россельхознадзора подвела итоги мониторинга продукции птицефабрик в октябре. За этот месяц специалисты отдела ветеринарно-санитарной экспертизы проверили 49 проб курятины – девять из них оказались за рамками нормы.
«В четырех пробах был найден патогенный микроорганизм листерия, в пяти – бактерии группы кишечной палочки», – сообщили в пресс-службе ведомства.
Там традиционно не называют марки, которые могут быть опасны для человека, однако в ведомстве заверили, что передали результаты всех испытаний заказчикам «для принятия мер по недопущению выпуска опасной куриной продукции в оборот».
Екатеринбург, Елена Сычева
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