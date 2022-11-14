Первые уральские «Байкалы» улетят в Нарьян-Мар

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), резидент ОЭЗ «Титановая долина», подписал предварительный договор на поставку пяти самолетов «Байкал» в Нарьян-Марский объединенный авиаотряд, который перевозит пассажиров, почту и грузы в Ненецком автономном округе. Поставить самолеты планируется в 2026-2030 годы.

Как сообщили в ДИПе, в ходе проработки договора стороны уделили особое внимание формированию облика и определению комплектации самолетов для обеспечения эффективной эксплуатации в тяжелых природно-климатических условиях Заполярья.

«Уральский завод гражданской авиации активно формирует портфель заказов на гражданские самолеты нового поколения, выпуск которых намечен в соответствии с комплексной программой развития авиатранспортной отрасли до 2030 года. Соглашение с авиакомпанией «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» увеличило портфель заказов на самолеты ЛМС-901 «Байкал» до 49 штук. Такой объем обязательств позволяет сформировать среднесрочную производственную программу, планировать работы также нашим поставщикам, расположенным от Дагестана до Хабаровского края. В свою очередь серийная контрактация гарантирует удержание стоимости самолета на минимальном уровне, что очень важно для заказчиков «Байкала», – пояснил начальник управления продаж и маркетинга авиационной техники УЗГА Максим Харин.

Генеральный директор компании «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» Валерий Остапчук отметил, что предприятие внимательно следит за ходом реализации проекта «Байкал» с 2019 года, когда началось его проектирование, участвует в формировании технических требований, предъявляемых к ЛМС-901.

«Мы видим существенный прогресс в реализации проекта создания нового самолета местных воздушных линий. Рассчитываем, что «Байкал» сможет заменить на нашей маршрутной сети ветерана Ан-2, обеспечив более высокий уровень комфорта для пассажиров и сокращённый уровень эксплуатационных расходов для авиакомпании», – сказал Валерий Остапчук.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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