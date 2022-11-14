Кроме ПДД есть законы физики: ГИБДД напомнила пешеходам о безопасности зимой

Урал заваливает снегом. Автомобилисты стоят в пробках, но пешеходам ещё тяжелее, очень скользко. И какие-то происшествия близ проезжей части могут стать фатальными. В ГИБДД напомнили главные правила, которые помогут пешеходам сохранить здоровье.

1. Не стоит отвлекаться на гаджеты и наушники рядом с дорогой.

2. Стоит быть предельно аккуратными около остановочных комплексов, при посадке или выходе из общественного транспорта.

3. Зимой раньше темнеет, а снег ухудшает видимость. Перед тем как переходить дорогу, убедитесь, что автомобилисты вас заметили и начали тормозить. Носите светоотражающие элементы.

4. Тормозной путь автомобиля зимой длиннее. Кроме ПДД есть законы физики, если пешеход резко выходит на пешеходный переход, автомобилист может просто не успеть остановить машину.

5. На тротуарах и переходах зимой скользко. Ходите аккуратнее, не торопитесь.

Екатеринбург, Марина Иванова

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