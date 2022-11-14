Мэр Екатеринбурга посетил школьный урок технологии в «Домне»

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов посетил открытый урок технологии для школьников в креативном кластере «Домна». Подростки разрабатывали авторские принты для футболок: сначала воплотили свои идеи в макете, а затем распечатали изображения на ткани с помощью станка. После занятий каждый ученик забрал собственный мерч. Проект реализует Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. Всего в таких уроках примут участие 540 екатеринбургских школьников.

Алексей Орлов посетил первое из серии занятий, на котором ученики гимназии № 13 создавали принты на тему 300-летия Екатеринбурга. «Я вспоминаю свои уроки труда, где мы занимались столярными изделиями и электротехническими работами. Так это небо и земля. Сейчас ребята выполняют индивидуальную работу на современном оборудовании и имеют возможность поделиться своим взглядом на 300-летний юбилей. Символично, что уроки технологии проходят на площадке «Домны». Сто лет назад здесь был универмаг братьев Агафуровых, а в то время они были, наверное, самыми прогрессивными предпринимателями в городе. Может быть, после этих занятий кто-то из ребят задумается о профессии модельера или дизайнера в будущем», – отметил градоначальник.

Орлов также подчеркнул, что за несколько месяцев работы «Домна» прочно вписалась в систему поддержки малого и среднего бизнеса в Екатеринбурге. Креативный кластер стал удобным местом для начинающих предпринимателей – здесь проходят мастер-классы, презентации, встречи единомышленников.

«В первую очередь «Домна» – это общественное пространство. Любой креативщик может связаться с нами, чтобы придти и поработать на этой площадке. У нас очень востребован лекторий, проходят занятия по дизайну, фотографии, IT-технологиям и многому другому. Мы работаем для предпринимателей города и области», – сообщил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Площадка креативного кластера скоро будет расширена еще на 1,5 тысячи квадратных метров. СОФПП сейчас приступил к ремонту второй части кирпичного особняка, работы планируется закончить весной. «Ремонт проводится в соответствии со всеми нормами и правилами, историческая часть здания будет сохранена. После открытия левого крыла пропускная способность «Домны» значительно увеличится», – добавил Валерий Пиличев.

Алексей Орлов тоже немного поучаствовал в создании авторского мерча – градоначальник оставил автограф на двух футболках с детскими рисунками.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Дмитрий Бутаков

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