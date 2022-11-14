«Лиза Алерт» объявила набор в «Ночной патруль»

Поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил набор добровольцев в «Ночной патруль», задача которых – помочь дезориентированному человеку, который оказался ночью на улице.

Волонтеры выезжают на улицы своего города для помощи тем, кто в такую погоду может оказаться в трудной ситуации. «Ночью хорошо видно тех, кому нужна помощь. Проезжая по улицам города, мы обращаем внимание на тех, кто одиноко стоит или сидит на остановках, вокзалах, около закрытых магазинов или торговых центров; двигается вдоль трасс; идет по улице в одежде не по сезону», – поясняют в отряде.

Чтобы поучаствовать в ночном патрулировании, не нужно обладать особыми знаниями и навыками. Необходимо лишь иметь несколько часов свободного времени ночью. Отряд приглашает как тех, у кого есть свой автомобиль, так и тех, у кого его нет, чтобы они могли присоединиться к водителям. «В экипаже ночного патруля должно быть минимум два человека, заряженный телефон, теплая одежда, горячее питье и перекус. Часто бывает обидно, если у нас есть человек с авто, но нет людей в экипаже, или наоборот, есть люди, готовые выехать, но нет авто...» – сообщается на странице «Лизы Алерт» «ВКонтакте».

Заполнить форму для сотрудничества можно по ссылке.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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