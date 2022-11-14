В Уралгидрометцентре рассказали, когда отступят снегопады

Свердловская область сейчас находится в глубоком снежном циклоне, который пришел на Урал со Скандинавского полуострова. Как сообщает Уральский гидрометцентр, за минувшие сутки на территории региона установился снежный покров высотой от 4 до 10 сантиметров, на севере Свердловской области снегу намело уже 15-23 сантиметров. При слабых морозах отмечалось налипание снега на провода и деревья, на дорогах была гололедица. Но уже завтра уральцев ждет изменение погоды.

«В ближайшие дни циклон продвинется на территорию Западной Сибири, освободив дорогу арктическому воздуху на Урал, в первую очередь на территорию Свердловской области. Значительно похолодает: 15-18 ноября в северных районах ожидается усиление мороза ночью до -20...-27°, 16-18 ноября в южных районах области до -17…-22°. Средняя суточная температура в этот период предполагается на 7-12 °C ниже средних многолетних значений. Осадки ослабеют, больших снегопадов на текущей неделе не предполагается», – рассказала главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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