Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла почти на треть

В Свердловской области начался очередной рост заболеваемости ОРВИ. За последнюю неделю зарегистрирован 30 431 случай, что на 28% больше, чем неделей ранее и выше среднемноголетнего значения почти на 10%.

В Екатеринбурге зарегистрировано 14 124 случаев ОРВИ, что выше уровня прошлой недели на 25,3% и выше среднего многолетнего уровня на 3,4%. Больше всего заболевших – в Богдановиче, Сухом Логу, Асбесте и ЗАТО Свободный. По данным регионального управления Роспотребнадзора, в среднем по области 62% заболевших – дети (обычно в это время года детей 60%).

«В рамках лабораторного мониторинга за ОРВИ в лабораториях за неделю обследовано 106 человек: доминируют риновирусы – 22,6% от числа обследованных. Также выделены метапневмовирусы, сезонный коронавирус, вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирус, SARS-CoV-2, боковирусы», – сообщили в Роспотребнадзоре.

Грипп в Свердловской области официально не зарегистрирован. При этом вакцинация идет медленными темпами. На сегодняшний день привито 1,27 миллиона человек – это треть от плана. По плану, напомним, вакцинировать должны 65% населения.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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