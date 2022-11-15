Торговые центры получат льготу по налогу на имущество

Заксобрание приняло в первом чтении законопроект о налоговых льготах для некоторых категорий предпринимателей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», речь идет о деловых и торговых центрах, собственники которых платят налог на имущество исходя из кадастровой стоимости. При этом льготы будут предоставлены не только УК, которые управляют крупными ТЦ, но и представителям малого и среднего бизнеса, которые владеют отдельными торговыми помещениями в таких центрах.

И.о. Министра экономики Татьяна Гладкова пояснила, что торговая деятельность обеспечивает занятость широкого круга лиц. Налоговые льготы позволят торговым предприятиям направить высвободившиеся средства на развитие производства и сохранение рабочих коллективов.

Для получения льгот предприниматели должны сохранять число сотрудников на уровне не ниже 90% от прошлого года и среднюю зарплату на уровне не ниже средней по области. Льгота на 2023 год установлена в размере 50 процентов, на 2024-й – 25%.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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