Мэрия потратит 17 миллионов на обновление автопарка. Но не на «Камри»

Администрация Екатеринбурга объявила закупку 11 новых автомобилей. На это из бюджета потратят более 17 миллионов рублей. Традиционно автопарк обновляют, закупая комфортные «Камри» с климат-контролем и кожаной отделкой, однако на этот раз запросы куда скоромнее. В техзадании указано, что нужно предоставить отечественные седаны, «Лады» на механике. Из обязательных опций – электрические стеклоподъемники, аудиосистема, подголовники и коврики в салоне и багажнике. Цена за одну машину – более 1,5 миллиона рублей. Вероятнее всего, речь идет о «Ладе Веста».
Добавим, многие известные европейские автомобильные бренды из-за известных событий ушли с российского рынка. Их замещают авто из Китая, Индии, Ирана, обещают быть даже машины из стран Африки. Самыми продаваемыми по-прежнему остаются отечественные автомобили. Но ценники на них пугающие, совсем недавно по тем же ценам можно было взять приличную иномарку.
Екатеринбург, Светлана Загороднева
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