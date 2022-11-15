Бюджет ТФОМС принят в первом чтении в объеме 77,8 млрд рублей

Депутаты заксо приняли в первом чтении проект закона о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», доходы ТФОМС в 2023 году составят 77,78 млрд рублей, из которых 76,68 млрд – субвенции из ФОМС. Расходы фонда в первом чтении утверждены в размере 78,18 млрд рублей.

Отметим, в 2022 году исполнение бюджета ТФОМС по доходам ожидается в размере 71,6 млрд рублей, по расходам – 71,7 млрд рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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