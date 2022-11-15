В свердловском парламенте снова введен масочный режим

В заксобрании Свердловской области снова обязали депутатов носить маски. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на пленарном заседании все избранники присутствуют в средствах защитах. Но ограничения не такие строгие – на трибунах и в пресс-руме депутаты снимают маски. Журналистам также выдали средства защиты для участия в брифинге спикера заксо Людмилы Бабушкиной.

Отметим, что масочный режим в областном парламенте отменялся летом, когда заболеваемость коронавирусом была относительно низкой. Сейчас в регионе наблюдается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Евгения Вирачева

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