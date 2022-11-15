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Вторник, 15 ноября 2022, 11:27 мск

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Тагильчане показали, что стало с тротуарами после ремонта дорог по нацпроекту

Фото: «Инцидент. Нижний Тагил»

В Нижнем Тагиле местные жители жалуются на результаты ремонта дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». В Гальяно-Горбуновском массиве в ходе работ перенесли светофоры и пешеходные переходы, но не продумали логистику – из-за этого люди продолжают ходить привычным маршрутом, вытаптывая газон.

В администрации Нижнего Тагила объяснили, что работы выполнили в соответствии со всеми нормами и правилами, но согласились рассмотреть возможность обустроить тротуар – если на это найдутся деньги. Это следует из ответа представителей управы местному жителю Кириллу Перевозкину.

Фото: «Инцидент. Нижний Тагил»

Екатеринбург, Елена Сычева

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