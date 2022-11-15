Свердловская область возьмет в кредит у банков 5 млрд под плавающий процент

В Свердловской области министерство финансов ищет банки, которые выдадут региону четыре кредита на общую сумму 5 млрд рублей. Документация опубликована накануне на портале госзакупок. Цена всех четырех контрактов – 430 млн рублей.

Предполагается, что ставка по кредиту будет плавающей – она будет рассчитываться по особой формуле, исходя из ключевой ставки ЦБ РФ и фиксированной надбавки в 1%. Сейчас, напомним, регулятор установил ставку в размере 7,5%, а в апреле она была на уровне 17%.

Екатеринбург, Елена Сычева

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