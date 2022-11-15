Газовики вскрыли квартиру и нашли мумию старушки

В Екатеринбурге жуткую находку сделали коммунальщики – в запертой квартире они обнаружили мумию пенсионерки. Представители Екатеринбурггаза еще в апреле этого года в ходе техосблуживания оборудования не смогли попасть в одно из помещений в доме на улице Коминтерна, 20. Разрешение вскрыть замки, чтобы проверить, нет ли утечек на газовой трубе, было получено только в ноябре. Представители службы судебных приставов вместе с коммунальщиками все же попали в квартиру, где нашли тело пенсионерки, которое уже успело мумифицироваться. По предварительным данным, тело могло пролежать в квартире как минимум несколько месяцев.

Напомним, что техническое обслуживание газового оборудования проводится раз в год с 2017-го, до этого оно проводилось раз в три года. В случае, когда хозяева не открывают двери газовикам и не дают доступ к оборудованию, как правило, перекрывают подачу газа по всему стояку. Отключение может длиться неделями и даже месяцами.

Екатеринбург, Елена Сычева

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