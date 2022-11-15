Полиция заявила о росте числа пьяных поножовщин

В Екатеринбурге полицейские сообщают о росте числа бытовых преступлений. В основном, после употребления алкоголя. «В первой половине ноября отмечается рост количества преступлений против личности на почве злоупотребления спиртным. Так, 7 ноября вечером в полицию обратилась жительница одного из домов на Июльской, которая сообщила, что ее супруг угрожает гостю ножом. Как оказалось, мужчины 1978 и 1974 годов рождения, работающие дворниками, вместе употребляли спиртное, между ними произошел конфликт, гость получил колото-резаную рану груди, но, к счастью, остался жив. Ранее судимый хозяин был задержан участковыми», – рассказали в полиции Екатеринбурга.

Другой случай произошел два дня спустя – 9 ноября в отдел полиции № 9 поступило сообщение о поножовщине. «Бригада скорой помощи сообщила, что из дома на Токарей доставили 52-летнюю женщину с ножевым ранением шеи. По этому же адресу наряд патрульно-постовой службы задержал ее 60-летнего знакомого, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Предположительно, мужчина в пылу ссоры ударил свою подругу ножом. Врачам удалось спасти женщину, а ее приятель, ранее уже судимый за угрозу убийством, стал фигурантом нового уголовного дела», – добавили в пресс-службе ведомства.

Еще одно подобное преступление произошло в тот же день на Уральской. «Возле одного из домов произошла потасовка между двумя знакомыми, мужчинами 51 и 36 лет. Младший нанес своему оппоненту удар ножом в грудь, повредив межреберную артерию. Пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью, а в отношении его знакомого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ», – уточнили в полиции и призвали не употреблять спиртное.

Екатеринбург, Елена Сычева

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