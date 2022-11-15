Лига RCC показала, что получит победитель боя Шлеменко-Исмаилов (ФОТО)

Лига RCC анонсировала поединок Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова, который несколько раз переносился, но теперь должен состояться 3 декабря в Екатеринбурге. Помимо гонораров бойцов решили мотивировать специальным поясом, который достанется победителю встречи. «Выставочный пояс станет первым шагом к запуску титульных противостояний в организации», – уточнили в RCC.

В центре пояса будут размещены логотип RCC, имена и прозвища бойцов, а по бокам изображения тигра и медведя – тотемные животные соперников. «Объемные элементы будут собраны из 37 деталей, которые будут отлиты из меди и покрыты тонкими слоями драгоценных металлов. Сам пояс соберут из кожи. Над его созданием трудятся больше 20 специалистов из Екатеринбурга: дизайнеры, ювелиры, кожевники», – добавили в RCC.

Готовый пояс будет весить около восьми килограммов, он будет представлен за несколько дней до турнира RCC 13.

Екатеринбург, Елена Сычева

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