У свердловчан появились новые возможности для траты материнского капитала

Свердловское заксобрание сегодня сразу в трех чтениях приняло областной закон, который расширяет перечень случаев использования регионального материнского капитала.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», раньше средствами материнского капитала можно было оплатить услуги государственных, муниципальных или частных образовательных организаций, для которых этот вид деятельности является основным.

Теперь, после внесения поправок, маткапитал можно направить на оплату услуг организаций, для которых образовательная деятельность не является основной, а также заплатить за обучение детей у индивидуальных предпринимателей, у которых есть лицензия на такие услуги.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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