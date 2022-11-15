В 2023 году вырастут бюджетные расходы на Екатеринбургскую думу

Расходы на деятельность Екатеринбургской думы в 2023 году составят 220,2 миллиона рублей, что на 4,6% больше, чем годом ранее.

Согласно проекту бюджета города, на содержание аппарата думы в казне заложено 184,8 миллиона рублей: из них 154 миллиона – зарплаты сотрудников за год, а 30,8 млн выделено на закупку необходимых материалов.

Расходы на депутатский корпус составят чуть более 31 миллиона рублей. В эту сумму входят оплата труда трех депутатов, работающих на постоянной основе, и компенсация «депутатских миллионов» – средств, которые тратятся на исполнение наказов избирателей.

Существенное повышение расходов запланировано на деятельность председателя городской думы Игоря Володина. В 2023 году годовая зарплата спикера составит 4,2 миллиона рублей, что на 19,8% больше, чем в прошлом году.

На функционирование мэрии Екатеринбурга и районных администраций в бюджете заложено 1,7 миллиарда рублей. Годовое денежное обеспечение главы города Алексея Орлова составит 5,8 миллиона рублей, что на 29,5% больше заработка мэра в 2022 году.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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