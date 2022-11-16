Рано утром начался пожар в здании минсоцполитики

Сегодня в 04:06 в Екатеринбурге начался пожар в административном здании по адресу ул. Большакова, 105, где расположено Министерство социальной политики Свердловской области.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, в подвальном помещении на площади 15 кв. м загорелся мусор. В тушении пожара были задействованы 14 единиц техники, 46 человек личного состава. В 04:21 огонь локализован, в 04:27 открытое горение ликвидировано. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 05:05.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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