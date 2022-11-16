Над Екатеринбургом взошла зимняя радуга (ФОТО)

В Екатеринбурге с утра сегодня можно наблюдать солнечное гало – это оптический эффект, который возникает, когда в воздухе стоит слой ледяной пыли.
Проходя через кусочки льда, свет преломляется, а когда этих кусочков много, образуется ровный светящийся круг. Иногда – белого спектра, иногда – радужного.
Напомним, с сегодняшнего дня началось похолодание, в ближайшее время потепления не ожидается.
Екатеринбург, Елена Сычева
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