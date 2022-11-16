В Екатеринбурге осужден сторонник запрещенной террористической организации (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге осужден 22-летний выходец из одной из азиатских республик, обвиняемый в терроризме.

ФСБ задержала участника террористической организации

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области, сторонник международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) был задержан оперативниками ФСБ в декабре 2021 года в результате спецоперации, проходившей на территории Свердловской области. Выяснилось, что подозреваемый прошел обучение для ведения террористической деятельности и через интернет вербовал свердловчан для участия в терроре на территории Сирии.

Было возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК России «Содействие террористической деятельности» и статьи 205.3 УК России «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности». Центральный окружной военный суд признал 22-летнего мигранта виновным в совершении инкриминируемых преступлений. Он приговорен к лишению свободы на 16 лет с содержанием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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