Екатеринбург вошел в топ-5 городов по объему IT-ипотеки

Екатеринбург вошел в пятерку городов с наибольшим объемом выдачи IT-ипотеки. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Уральского банка Сбербанка России. Этот вариант льготных кредитов на жилье весьма популярен в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

Свердловская область также стала абсолютным лидером по выдаче IT-ипотеки в УрФО. «На Свердловскую область приходится более половины всех кредитов, выданных Сбером по программе IT-ипотеки на территории Уральского федерального округа. Это еще раз подтверждает, что наш регион не зря считается одним из центров развития современных информационных технологий в России и обладает большим ресурсом квалифицированных специалистов», – сообщил управляющий Свердловским отделением Сбербанка Владислав Шиленко. Со старта программы специалисты сферы информационных технологий из Свердловской области получили в Сбере льготных кредитов на 564 млн рублей.

Айтишники могут получить ипотеку под 4,7%, для этого они должны соответствовать нескольким критериям: возраст до 45 лет, гражданство РФ, работа в компании, которая ведет деятельность в области информационных технологий, аккредитована Министерством цифрового развития и пользуется налоговыми льготами.

Екатеринбург, Марина Иванова

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