В 2023 году в Екатеринбурге появится сразу три почетных горожанина

Екатеринбургская дума в честь 300-летия уральской столицы присвоит звание «Почетный гражданин» сразу трем заслуженным жителям города. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ЕГД, традиция присвоения звания более чем одному человеку в юбилейные годы существует с 1967 года.

В 2018 году, когда Екатеринбург праздновал 295-летие, звание «Почетного гражданина» получили хоккеист Павел Дацюк, директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов и лидер рок-группы «Чайф» Владимир Шахрин. В 2013 году почетным статусом отметили заслуги врача-профессора Виталия Фомина, энергетика Валерия Родина и многолетнего руководителя «Газпром трансгаз Екатеринбург» Давида Гайдта.

Напомним, кандидатов на звание «Почетный гражданин» отбирает городская комиссия и направляет список в думу. Затем почетного горожанина выбирают депутаты, заседание думы проводится в августе накануне Дня города.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»