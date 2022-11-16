В России упали продажи книг – читать некому

В России пятый год продолжается падение продаж книг. С 2017-го по 2021-й показатель упал на 15,8%. Как сообщает BuisnessStat, которое провело исследование, негативная тенденция, в первую очередь, связана с сокращением численности населения страны. «Другим фактором, отрицательно влияющим на продажи бумажных книг, является рост чтения литературы в электронном виде», – уточнили в агентстве.

Пик падения продаж литературы за 10 лет пришелся на 2020 год, т.к. магазины были закрыты, а также сказалось сокращение доходов населения из-за роста безработицы. По итогам первого года пандемии продажи книг на российском рынке сократились на 11,1% (или на 46,1 млн штук) и составили 371 млн книг.

Издательства стали переориентироваться на интернет-продажи – и к 2021-у начался небольшой рост, за этот период россияне купили 387 млн книг, впрочем, показатель не дотянул до уровня 2019 года, когда было продано 417 млн печатных изданий.

В 2022 году книжная отрасль снова испытала проблемы – из-за ухода иностранных писателей. По оценкам Российского книжного союза, доля зарубежных авторов в совокупной выручке книжного рынка составляет порядка 40%, и отзыв прав на публикацию их произведений существенно отразился на издательском деле.

Екатеринбург, Елена Сычева

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