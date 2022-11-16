В Екатеринбурге загорелся 16-этажный жилой дом (ФОТО)

Сегодня в 12:15 начался пожар на улице Крауля в Екатеринбурге. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, горит квартира на 5 этаже 16-этажного многоквартирного дома, площадь пожара – 20 кв. м.

Спасатели вывели из дома шестерых человек, в том числе одного ребенка. Еще 16 человек эвакуировались самостоятельно. Информации о пострадавших не поступало.

В 12:48 пожарные локализовали открытое горение. В тушении участвуют 15 человек и 4 единицы техники.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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