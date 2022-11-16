Максим Иванов: в зоне СВО не хватает военно-полевых банкиров (ДОКУМЕНТ)

Депутат Госдумы Максим Иванов обратился к председателю Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной с просьбой разработать для кредитных организаций дополнительные инструкции, учитывающие реальные условия, в которых находятся клиенты банков – участники специальной военной операции.

В своем телеграм-канале депутат пишет, что у мобилизованных, а также их родных возникает масса проблем при общении с банками. Источник проблем: недоступность клиента. Потому что клиент в зоне СВО, где зачастую нет ни связи, ни банкоматов. В обращении к Набиуллиной Иванов конкретизирует, что именно не могут сделать мобилизованные: сменить номер мобильного телефона, к которому привязан онлайн-банк; перевыпустить карту, утраченную во время боевых действий; настроить автоплатежи для перевода денежных средств членам семьи, и т.д. Сейчас военнослужащим предлагают для решения этих вопросов обращаться в ближайшие офисы банков или оформить доверенности, но такой возможности у многих нет чисто физически.

В связи с этим Максим Иванов предлагает: 1) разработать и довести до банков новые принципы взаимодействия с мобилизованными гражданами; 2) рассмотреть возможность организации работы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской области передвижных банковских офисов.

«У нас есть полковые батюшки, у нас есть военные корреспонденты. Сейчас нужны военно-полевые банкиры. Специалисты с полномочиями и планшетами, которые бы в бронике и в каске курсировали по фронтам и оперативно решали вопросы мобилизованных клиентов», – резюмирует Иванов в своем телеграм-канале.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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