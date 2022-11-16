Инфляция в Свердловской области в октябре превысила 12%

Инфляция в России продолжает исчисляться двузначными числами, но постепенно снижается. В Свердловской области в октябре она составила 12,2% после 13,5% в сентябре. Это чуть ниже, чем в целом по России, где цены выросли на 12,6%.

На снижение темпов роста цен повлиял прежде всего сезонный фактор – рынок насыщен овощами и фруктами, вырос объем производства тепличных овощей, в результате в октябре цены на огурцы стали ниже, чем год назад, продолжилось удешевление помидоров и картофеля.

«Дополнительным фактором стало то, что в октябре прошлого года производители овощей сильнее, чем обычно, подняли цены из-за роста затрат, тогда как в 2022 году такого роста не произошло. Погода в этом году была более благоприятной, чем в прошлом, что позволило аграриям собрать хороший урожай», – прокомментировал экономист Уральского ГУ Банка России Олег Оборин.

Также замедлился рост цен на сахар, а следом и на кондитерские изделия – конфеты, печенье, торты. Чуть медленнее дорожает мясо и молочные продукты.

Из непродовольственных товаров инфляцию замедлили повышенное предложение автомобильного топлива (из-за ограниченных возможностей экспорта) и пониженный спрос на легковые автомобили, некоторые виды бытовой техники и мебели. А еще упал спрос на гостиницы и хостелы и некоторые ремонтные работы.

Екатеринбург, Марина Иванова

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