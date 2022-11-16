Из горящей многоэтажки в Екатеринбурге спасли 7 человек

Пожар в 16-этажном жилом доме на улице Крауля в Екатеринбурге потушен. По уточненным данным МЧС, спасатели эвакуировали из задымленного подъезда 7 человек, в том числе двоих детей. Пострадавших в происшествии нет.

Напомним, сообщение о пожаре поступило в 12:15. Загорелась квартира на пятом этаже жилого дома, площадь пожара составила 20 квадратных метров. Огонь тушили 26 сотрудников МЧС, на месте работали семь пожарных машин. Сейчас все работы по тушению пожара завершены.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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