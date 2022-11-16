Один человек погиб, двое ранены в тройном столкновении на тюменской трассе (ФОТО)

Один человек погиб и еще двое получили травмы в ДТП, которое случилось сегодня 8:20 на 43-м км федеральной автодороги Екатеринбург – Тюмень. Как сообщили в пресс-службе областного УГИБДД, 20-летняя девушка на «Киа» выехала на встречную полосу, налетев на КамАЗ под управлением водителя 1984 г.р. После столкновения грузовик тоже выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Лада».

В результате аварии 20-летний водитель «Лады» погиб на месте, травмы получили два пассажира «Киа», они доставлены в Белоярскую ЦРБ с различными травмами. Водитель автомобиля «Кия» и водитель КамАЗа в ДТП не пострадали, оба трезвы.

Установлено, что девушка-водитель «Киа» имеет стаж вождения всего год, при этом стаж водителя КамАЗа – 11 лет, к административной ответственности привлекался 5 раз, водитель «Лады» имел стаж вождения год и к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 5 раз.

Водитель КамАЗа пояснил, что «Киа» неожиданно выехала на встречную полосу. Нагруженная тяжелая машина не смогла быстро остановиться.

Белоярский, Елена Владимирова

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