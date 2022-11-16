Уральские предприниматели прошли курсы и после них презентовали больше 200 новых бизнес-проектов

218 новых бизнес-проектов представили и защитили в текущем году уральские предприниматели, прошедшие через образовательную программу «Стартуй уверенно». Она была организована Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства. Новые инициативы касались сферы торговли, медицины, транспорта, сельского хозяйства, косметологии, строительства, туризма, работы с детьми, производства продуктов питания и т.д.

Всего в 2022 году было организовано 12 потоков курса, в обучении приняли участие 698 слушателей. География участников охватывает 44 свердловских муниципалитета. Один из выпускников курса, Александр Альфиренко из Нижнего Тагила, после учебы открыл вместе с сестрой магазин пряжи и фурнитуры «Вязулька».

«Отличительная особенность нашего магазина – то, что мы предлагаем мастерам полки в аренду. Помогаем в реализации изделий. Кроме того, мы объединяем сообщество: здесь проходят мастер-классы, встречи единомышленников. Началось все с того, что моя сестра очень любит вязать, собирала вокруг себя таких же людей, они вместе заказывали пряжу. А у меня есть управленческие навыки – решил применить их в своем бизнесе. Курс «Стартуй уверенно» помог знаниями, структурой, а главное дал уверенность, что мы идем правильным путем. Как сказал наставник: «Если у вас все получается, значит, вы что-то делаете неправильно». Курс позволил познакомиться с другими предпринимателями, их опыт тоже был полезен и интересен», – рассказал Александр Альфиренко.

Отметим, что программа курса разделена на четыре этапа. Сначала участники проходят интенсив продолжительностью пять дней. Его задача – дать понимание предпринимательского процесса и ключевых составляющих создания жизнеспособного стартапа. После этого на протяжении одного месяца идет проработка проекта совместно с тьютором. По ее завершению новый бизнес получает «упаковку» для перехода на этап питчинга. Третий этап программы – питч-сессия, цель которой – установить степень готовности проекта, получить рекомендации и решение о доступе к защите. И последний, четвертый, этап – защита перед комиссией, по итогам которой выдается документ установленного образца учреждения.

Обучение предполагает разнообразные форматы: групповая и индивидуальная работа, мини-лекции, бизнес-игра, мозговой штурм и другое.

«Стартуй уверенно» – это визитная карточка среди наших образовательных программ. При помощи наставников предприниматели могут создать жизнеспособный проект и упаковать его, рассчитать риски, презентовать и даже получить необходимое финансирование. У выпускников курса, как правило, больше шансов на заем СОФПП «Старт», в рамках которого можно получить до 5 млн рублей под 7,5% годовых», – сказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Обучение по программе является бесплатным и проводится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Екатеринбург, Елена Васильева

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