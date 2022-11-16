В Екатеринбурге пьяная девушка спровоцировала аварию, в которой пострадала 17-летняя школьница (ВИДЕО)

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства утренней аварии в микрорайоне Пионерском, в результате которой пострадала 17-летняя девушка-пешеход. ДТП случилось в 8:20 около дома № 67 на улице Уральской.

Иномарка сбила пешеходов на перекрестке

На перекрестке автомобиль «Шевроле Авео» при повороте налево не предоставил преимущество «Митсубиси Кросс», после столкновения японскую иномарку отбросило на пешеходов, которые дожидались зеленого сигнала светофора. Машина сбила двух человек, больше всех пострадала 17-летняя девушка. С различными травмами ее доставили в больницу. Мать девочки рассказала полицейским, что дочь направлялась утром в школу, стояла на перекрестке и ждала разрешающего сигнала, когда в нее влетела машина.

Сотрудники ГИБДД установили, что за рулем «Шевроле Авео» находилась 24-летняя женщина. Ее водительский стаж – 5 лет. Водитель прошла медицинское освидетельствование, по результатам которого у нее установлено алкогольное опьянение при содержании этилового спирта в количестве 0,24 мг на литр выдыхаемого воздуха. Девушка пояснила, что при повороте не увидела автомобиль, движущийся навстречу.

На месте дорожной аварии госавтоинспекторы провели замеры, составили процессуальные документы и опросили участников происшествия.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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