К 2045 году Екатеринбургу пообещали третью ветку метро

Администрация Екатеринбурга не теряет надежды на появление в городе второй и даже третьей ветки метрополитена.

Их появление предусмотрено Концепцией территориального развития Екатеринбурга до 2045 года. Как сообщает пресс-служба мэрии, в рамках обсуждения концепции замначальника МБУ «Мастерская генерального плана» Сергей Шутов рассказал, что Екатеринбург расположен в большом международном транспортном коридоре, где проходят железнодорожные пути, автотранспортные магистрали, действует международный аэропорт. Через этот коридор движутся грузы и пассажиры, поэтому разрабатывалась комплексная транспортная концепция, состоящая из двух слоев.

В первом из них самым важным фактором является строительство магистральной скоростной улично-дорожной сети, которая призвана решить проблему транзитного трафика.

«В рамках второго направления рассматривается запуск городского электропоезда через микрорайоны Солнечный, Академический и другие. Кроме того, планируется дальнейшее возведение 2-й и 3-й линий метрополитена и продление первой. Также планируется развивать трамвайную сеть как высокоэффективный вид общественного транспорта по примеру запущенного маршрута Екатеринбург – Верхняя Пышма, для которого, к слову, есть идея его продления до Среднеуральска и создание транспортно-пересадочных узлов», – сообщают в администрации.

Напомним, Концепция территориального развития уральской столицы охватывает период до 2045 года и является основой для разработки нового Генплана Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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