Депутаты купили мебель и оборудование для двух больниц Екатеринбурга (ФОТО)

Депутаты медицинской фракции гордумы Екатеринбурга купили оборудование и мебель для поликлиники горбольницы № 40 и для подстанции скорой помощи на Эльмаше. Это позволит докторам работать в комфорте, что сокращает вероятность совершения врачебных ошибок.

В частности, врачи консультативно-диагностической поликлиники ЦГБ № 40 просили повесить на окнах жалюзи, чтобы солнце не слепило глаза и летом не было душно в кабинетах. Депутаты Алексей Вихарев и Роман Ступников приобрели 46 жалюзи, которые повесили в 21 кабинете и на шести лестничных пролетах. Как пояснила заведующая поликлиникой Юлия Селеверстова, жалюзи делают кабинеты не только красивыми, но и более комфортными, особенно летом.

«Важно не только обеспечивать наших медиков оборудованием, спецодеждой, но и создавать им комфортные условия работы. Ведь если врача что-то отвлекает, если ему некомфортно и тяжело работать, то результатом может стать врачебная ошибка. Я сам пациент этой поликлиники и знаю, как здесь бывает летом. Уверен, что этот вклад медфракции по достоинству оценят не только сотрудники больницы, но и пациенты», – отметил депутат Роман Ступников.

А для подстанции скорой помощи № 4 на Эльмаше депутаты закупили мебель: шесть кресел и четыре дивана. Председатель депутатской группы Алексей Вихарев рассказал, что с коллективом познакомился, когда поздравлял медиков с их профессиональным праздником. Тогда же врачи сообщили о нуждах медучреждения. Ранее депутаты медфракции уже заменили на подстанции входную дверь, закупили локтевые дозаторы, моющие средства и люминесцентные лампы, а также – новые чайники и микроволновки. Все это позволило облегчить быт медиков во время дежурств.

«На протяжении нескольких месяцев закупаю и передаю все самое необходимое. В этот раз – это диваны и кресла, и они тоже очень нужны, ведь сотрудникам скорой помощи необходимо отдыхать в перерывах между вызовами. Особенно учитывая, что они работают в самых сложных условиях, спасают человеческие жизни», – пояснил глава медфракции Алексей Вихарев.

Медфракция в Екатеринбурге помогает не только напрямую больницам, но также старается сделать более комфортным получение медуслуг населением. Например, в ноябре, пока еще было тепло, Алексей Вихарев организовал пункт выездной флюорографии во дворе дома № 55 на ул. Стачек. За несколько часов в передвижном флюорографическом кабинете смогли обследоваться около 100 человек. Председатель ТСЖ дома Валентина Юшкова отметила, что это – очень удобно, особенно для пожилых людей, которых на Стачек, 55, много. Все данные, собранные во время выездной флюорографии, были переданы в поликлинику. В случае обнаружения проблем со здоровьем медики связываются с пациентами и вызывают на дополнительное обследование.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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