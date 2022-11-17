В Березовском будут судить трех гаишников, собиравших взятки с пьяных

В Березовском будут судить трех теперь уже бывших инспекторов ДПС, которые брали деньги с пьяных водителей. Всего за 5 дней они смогли заработать 220 тысяч рублей, но затем их поймали.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, полицейские, по версии следствия, зарабатывали на водителях 5-9 ноября 2021 года. Схема была следующей. Один из них останавливал автомобиль и, если водитель имел признаки опьянения, то его отправляли в машину к следующему инспектору. Тот проводил освидетельствование и пояснял, чем водителю грозит пьянка за рулем. Далее гаишники смотрели на реакцию. Если водитель сам предлагал деньги, то один из инспекторов забирал взятку, причем если надо – то провожал водителя к банкомату. Если же водитель деньги не предлагал, то гаишники говорили об этом сами.

Уголовные дела были возбуждены по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в виде денег за незаконные действия и бездействие в пользу взяткодателя, группой лиц по предварительному сговору». Санкции по статье подразумевают лишение свободы на 7-12 лет. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Березовский городской суд.

Березовский, Марина Иванова

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