Уральцы охладели к божоле нуво

Уральские любители вина, похоже, охладели к божоле нуво. Праздник молодого французского вина отмечается каждый год в третий четверг ноября, и в прежние годы в винотеках и алкомаркетах появлялся этот напиток, однако сейчас ситуация изменилась. Например, в винотеке Соловьева сегодня пройдет дегустация бургундских вин, но молодого божоле среди них не будет. В Barolo, Sekta, «Невинных людях» тоже не запланировано никаких мероприятий по поводу Beaujolais Nouveau.

Прибытие молодого вина заметили только в винотеке Win-Win – там сообщили, что будут продавать божоле по оптовой цене сегодня и завтра. В баре Amiami будут разливать нуво и по бокалам – 350 рублей за 150 мл.

Екатеринбург, Елена Сычева

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