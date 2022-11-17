Мэрия: средняя зарплата в Екатеринбурге составляет 69 369 рублей

Начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин отчитался в думе о росте уровня средней зарплаты горожан. За январь-август 2022 года номинальная среднемесячная зарплата работников крупных и средних организаций в Екатеринбурге составила 69 369 рублей.

«Во втором полугодии на фоне начавшейся дефляции падение реальной зарплаты замедлилось. Темпы роста реальной зарплаты за январь-август 2022 года составил 99,2% к аналогичному периоду прошлого года. В 2023-2025 году ожидается восстановление роста реальных доходов населения. Наибольший вклад в рост реальных доходов внесет опережающих рост доходов от предпринимательской деятельности. В 2025 году средняя зарплата в крупных и средних предприятиях предположительно достигнет 89 300 рублей, или 106,6% к 2021 году в реальном выражении», – сообщил чиновник.

Прядеин также отметил, что безработица в Екатеринбурге сейчас находится на минимальном уровне. По прогнозам мэрии, ее уровень также не превысит 0,5% в 2023-2025 годах.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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