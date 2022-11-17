Уральский космонавт выйдет в открытый космос. Это покажут в прямом эфире

Сегодня уральский космонавт Сергей Прокопьев и его коллега Дмитрий Петелин выйдут в открытый космос. Там они должны будут подготовить оборудование для переноса с исследовательского модуля на лабораторный. В открытом космосе Прокопьев и Петелин проведут больше 6 часов.
Весь процесс покажут в прямом эфире, сообщает пресс-служба Роскосмоса. Трансляция начнется ориентировочно в 17:20 по московскому времени.
«Это будет 65-й российский выход в рамках проекта МКС и седьмой в 2022 году. Для Сергея Прокопьева он станет третьим в космической карьере, для Дмитрия Петелина – первым», – добавили в пресс-службе Роскосмоса.
Екатеринбург, Елена Сычева
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