Задержан екатеринбуржец, выстреливший в глаз бездомному

Полиция Железнодорожного района Екатеринбурга нашла мужчину, который два дня назад тяжело ранил бездомного.

Как рассказали в УМВД Екатеринбурга, 15 ноября медики скорой помощи сообщили в полицию, что в ГКБ № 23 поступил 68-летний мужчина с диагнозом «проникающее ранение склеры». По прогнозам врачей, видеть этим глазом пострадавший уже не сможет. Раненый пояснил, что он бездомный и зашел погреться в подъезд дома на улице Бебеля. Это не понравилось жильцу одной из квартир. Увидев на лестничной клетке бродягу, он вернулся домой, взял страйкбольный автомат и несколько раз выстрелил в незваного гостя. Один из пластиковых шариков попал пострадавшему в глаз.

Полицейские установили, что владелец оружия – 38-летний местный житель. Мужчина работает водителем, был судим за хранение наркотиков. Он признал, что стрелял в бездомного, но говорит, что целился по ногам.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предмета, используемого в качестве оружия». Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы, он арестован.

Полиция призывает граждан не прибегать к насилию при решении конфликтных ситуаций, а также относиться с уважением к другим людям независимо от их социального положения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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