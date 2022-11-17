Короновирусные требования не отменены: в мэрии рассказали, как пройдут новогодние утренники в детсадах

Требования Роспотребнадзора по проведению массовых мероприятий в учреждениях образования до сих пор не отменены, несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом. Поэтому детские сады вправе вводить свои ограничения на новогодние праздники: не пускать родителей и требовать с приходящего Деда Мороза справку о вакцинации.

Как рассказывают жители Екатеринбурга, в детских садах до сих пор введен мораторий на посещение родителями утренников. «Коронавируса нет, а на утренники нас не пускают. Сейчас договариваемся с заведующей, чтобы хотя бы на Новый год пустили. Ребенок ходит в садик два года, а мы ни разу на праздник не попали», – рассказала жительница Екатеринбурга, чей ребенок посещает сад в Верх-Исетском районе.

В других детсадах говорят, что с октября родителей стали пускать: по одному – на ребенка. «У нас в октябре пустили по одному родителю на праздник в честь осени, на День матери тоже обещали пустить», – отметила жительница Краснолесья.

В департаменте образования Екатеринбурга рассказали, что решение – пускать или нет родителей – принимают заведующие. «Требования Роспотребнадзора, связанные с коронавирусными ограничениями до настоящего времени не отменены. Решение об организации новогодних мероприятий будут приниматься руководителями детских садов самостоятельно с учетом эпидемической ситуации в декабре, уровнем заболеваемости детей в конкретном учреждении и рекомендациями медиков», – сообщили в департаменте.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»