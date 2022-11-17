Нарколог рассказал, почему курильщики не могут бросить сами

Сегодня, 17 ноября отмечается Международный день отказа от курения, который празднуют ежегодно в третий четверг ноября. По данным агентства FinExpertiza, Свердловская область – самая курящая на Урале. В ходе исследования аналитики установили, что в регионе курят больше 881 тысячи человек, это свыше 25% населения области.

Главный нарколог УрФО Антон Поддубный рассказал, что курильщики не так часто обращаются в службу за помощью профессионалов. «Хотелось бы, чтобы чаще обращались, потому что каждый курильщик делал попытки бросить, и эти попытки чаще всего неудачны, из-за чего курильщик приходит к выводу, что это невозможно. Все же хотят волшебную таблетку, но ее нет. Да, есть препараты, которые позволяют снизить желание курить, снимают синдром абстиненции отказа от курения, но коварство сигарет в другом – формируется психологическая зависимость», – отметил он.

По словам Поддубного, последние законы, связанные с ограничением прав курильщиков, положительно сказались на количестве зависимых. «Те, кто курят, задумываются, те, кто не курят постоянно, а делают это эпизодически, вообще перестают это делать. Возьмем, к примеру, рестораны или клубы. Там нельзя курить, а раньше было можно. Есть категория курильщиков, кто тянется к сигарете, только когда выпьет. И за счет запрета курения в ресторанах и клубах, вероятность того, что человек, выпив, еще и закурит, – меньше. Ему ведь придется лишние движения совершать, на улицу выходить, и т.д. Лично мое наблюдение – все курильщики, 100% человек, говорят: хорошо, что запретили курить в ресторанах. Такие меры надо продолжать, надо стремиться к полному запрету табака», – добавил нарколог.

Екатеринбург, Елена Сычева

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